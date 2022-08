Pífia descomunal de Renfe: així han rebatejat el Cap de Creus

Elsjuguen, tot sovint, males passades. És una lliçó, però, que moltes empreses no aprenen i periòdicament apareixen relliscades en cartells i llibres que fan mal als ulls. L'últim cas el trobem a Renfe, que s'ha fet un embolic en un text sobre elLa companyia ferroviària fa un breu resum del que ésen un llibret, una "vila d'essència mediterrània que dona el nom a la badia de Roses". A més, destaca que és un municipi amb "platges obertes i cales repartides pel Cap de Creus".És en aquesta última frase on arriben les complicacions. En aquesta versió del text, el Cap de Creus rep un nom completament diferent: "Playas abiertas y calas repartidas por el", assegura el text. Aquesta errada memorable ha corregut com la pólvora per les xarxes socials, on alguns usuaris han rebatejat Igualada com a "Empate" o l'Escala com a "la Escalera".

