Les associacions de comerciants veuen molt precipitades les mesures d'estalvi i demanen «flexibilitat»

El decret llei per estalviar energia impulsat pel govern espanyol, i que té com a mesura estrella la limitació de la temperatura a 27 graus a l’estiu i a 19 graus a l’hivern entra en vigor aquest dimecres, amb la intenció que serveixi per retallar substancialment la factura energètica i de complir. Les associacions de comerciants de Barcelona veuen molt precipitades les mesures i demanen “” a l’hora d’aplicar-les. Les entitats de botigues lamenten que 27 graus “és una temperatura massa elevada” amb la qual “els clients es trobaran incòmodes a les botigues”.Les limitacions no s'aplicaran en els espais laborals com ara cuines o bars o qualsevol feina on els treballadors estiguin en moviment. En aquests casos, es respectarà la normativa laboral que marca el màxim de temperatura en 25 graus. Amb tot, el govern espanyol insisteix que la mesura continuarà sent efectiva perquèinsistia la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, la setmana passada. Segons els càlculs de la ministra, cada grau de canvi de temperatura suposa un estalvi del 7% del consum.Després de tot, els comerciants consideren que el pla d’estalvi energètic del govern espanyol incloua l’hora d’aplicar-les. En aquest sentit, l'associació de comerciants Barcelona Oberta demana que la temperatura mínima de l'aire condicionat sigui de 25 graus, tal com marca el decret llei del 1997, que regula les condicions mínimes de seguretat i salut als llocs de feina. "Entenem que tot i que ara l'últim decret llei diu 27 graus,, detalla la directora de l'ens, Núria Paricio, en declaracions a l'ACN. "Els 25 graus són una bona temperatura de confort per poder treballar", afegeix.Per la seva banda,considera que les mesures per a l'estalvi energètic sónL'entitat que agrupa comerciants dels diferents barris de la capital catalana va lamentar la setmana passada que no s'haguessin pactat amb els representants econòmics. "No és el mateix una perruqueria que una botiga de congelats", va dir el seu president, Salva Vendrell, a l'ACN.De la mateixa manera, l’Associació del Passeig de Gràcia considera que els 27 graus “és una temperatura massa elevada” amb la qualsobretot a les botigues de roba on és necessari emprovar-se peces”. A banda de “xocar amb la legislació laboral”, des de l’entitat apunten que “pot suposar un greu inconvenient en comerços d’alimentació”. Alhora, lamenten que el decret “no ha estatni amb les comunitats autònomes ni amb els sectors econòmics”.”Pot acabar portant més inconvenients que beneficis”, explica un portaveu de l’associació a l’ACN.A més, a finals de setembre també començarà a ser obligatori el tancament automàtic de les portes dels espais climatitzats. Aquesta mesura -que pot consistir en unperquè no estiguin sempre obertes- s'aplicarà també als edificis que facin servir energia renovable.D’entrada, Barcelona Oberta calcula quede Catalunya -un de cada quatre- no podrà complir-ho. "No hi ha ni materials ni instal·ladors suficients per fer-ho complir", adverteix Paricio, que demana "flexibilitat" al govern espanyol. Així mateix, Barcelona Comerç considera que és "inviable" tenir les portes tancades de les botigues per estalviar energia.“Els comerços que no tenen portes no se’ls hi ha donat temps suficient per instal·lar-ne per adaptar-se a la nova legislació”, coincideixen a dir fonts de l’Associació de Passeig de Gràcia. També Barcelona Comerç veuamb el termini sense subvencions. “Aquestes inversions han de venir acompanyades d’ajuts per part de l’Estat”, ha insistit Vendrell.

