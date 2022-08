Tallada l'AP-7 a la Jonquera per un incendi

Els Bombers treballen aquest dimecres al matí en unde vegetació que ha obligat a tallaren sentit sud, cap a Girona. Un cotxe s'ha incendiat a l'altura del punt quilomètric 6 en direcció sud i el foc s'ha estès pel voral.Elshan rebut l'avís a les 08:32 h i ara hi treballen 5 mitjans aeris i 26 terrestres -16 camions i 10 vehicles lleugers-. El foc es troba actiu, però a la zona no hi bufa tramuntana forta. L'incendi afecta una superfície aproximada de, segons dades provisionals dels Agents Rurals.S'estan fent desviaments senyalitzats per la sortida 1 i hi ha, informa el Servei Català de Trànsit (SCT). A la N-II se circula amb retencions en aquesta zona.Els Bombers han demanat el tall de la línia d'alta velocitat de Figueres cap al nord i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat. Cap a les 11 del matí s'ha restablert el servei peròen sentit França per les tasques s'extinció. Segons han informat fonts de de Renfe-SNCF, però, de moment no hi hauria afectacions perquè no hi ha cap tren fins a les dues de la tarda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor