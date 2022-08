El pantà de la Llosa del Cavall mig buit Foto: Mar Martí

Persones banyant-se al pantà de Sant Ponç Data de publicació: dimecres 10 d'agost del 2022, 07:00 Localització: Cercs Autor: Mar Martí Foto: Mar Martí

Situació diferent a Sant Ponç

El pantà de Sant Ponç amb un nivell d'aigua més baix de l'habitual Foto: Mar Martí

Front comú de les empreses

Diversos caiacs al pantà de Sant Ponç Foto: Mar Martí

La situació d'extrema sequera que viu el país ha obligat lesd'alguns pantans de la Catalunya Central: la Baells (Berguedà), la Llosa del Cavall i Sant Ponç (Solsonès) a aturar o reduir activitats. La primavera i l'estiu són l'època en què treballen més, però aquest any està sent fluix. D'una banda, per la, que en alguns casos els ha obligat a aturar activitats i, de l'altra, per l'activació del pla Alfa, que en casos com el pantà de Sant Ponç els va fer tancar durant 10 dies. A tot això, segons la gerent de Tirantmilles, Mariona Martí, s'hi suma que aquest any hi ha molt menys turisme d'interior per la crisi i per l'obertura de fronteres. Per tot plegat, el sector reclama que l'administració els tingui en compte.A la Llosa del Cavall hi ha l'empresa Kayak K.1, que lloga material i imparteix classes de piragüisme, paddle surf i altres activitats aquàtiques. El seu propietari, Artur Beiroa, lamenta que la falta d'aigua els ha obligat ai, a més, s'ha vist forçat a acomiadar quatre treballadors per la manca de feina. "Aquí no tenim possibilitats de fer EROS", afegeix.Beiroa critica la: "Som un sector petit, a cada pantà hi ha una o màxim dues empreses i no tenim força perquè ens escoltin". En aquest sentit, posa en valor la feina que fan i l'activitat que generen a les valls.La situació es repeteix a la Baells, al Berguedà, on l'empresa Indomit tampoc pot oferir activats pel baix nivell d'aigua del pantà. El seu responsable, Albert Palau, també reclama que s'articulin ajudes al sector a través de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT). "Entenem que una sequera és com una inundació", assegura.L'embassament de Sant Ponç és. Segons explica Mariona Martí, de l'empresa Tirantmitlles, que gestiona la Caseta del Pantà, l'embassament ha de mantenir un nivell mínim d'aigua perquè és on els hidroavions carreguen els seus dipòsits i això els permet desenvolupar activitats amb relativa normalitat. Amb tot, el pantà es troba a uns nivells molt més baixos que l'any passat.Tot i això, Martí assegura que aquest any està sentperquè també van haver d'estar 10 dies aturats per culpa de l'activació del Pla Alfa. "Nosaltres som guies de muntanya i el primer que volem és preservar el territori, entenem la mesura però hi va haver falta de comunicació", lamenta. A més, assegura que aquest any hi ha molt menys turisme perquè es nota la crisi econòmica i perquè l'obertura de fronteres ha fet que hi hagi gent que hagi decidit marxar a l'estranger de vacances.Cansat de sentir-se menystingut,per reivindicar el seu paper i reclamar ajuts a l'administració. "Aportem molt a les valls", subratlla Artur Beiroa. De moment, estan posant en comú l'afectació de cada empresa i, a partir d'aquí, valoraran com articulen les seves demandes.La responsable de Tirantmilles explica que a banda de reclamar ajuts a l'administració volen. "Semblem poca cosa, però som bastantes empreses i captem una part important del turisme", expressa Martí. A més, creu que la situació de sequera cada any anirà a més i considera que cal gestionar millor les situacions de crisi. "Dubtem una mica de la gestió que es fa de l'aigua. Els embassaments hi són per assegurar l'aigua tot l'any, però llavors et trobes en situacions com l'actual i això et fa pensar en l'ús que es fa de l'aigua a nivell general", expressa.

