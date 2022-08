Stalingrad, 80 anys de l'inici del final de Hitler

Dos milions de morts

. L'advocat-90 anys complerts el juny- recorda encara el crit eufòric d'un grup de joves falangistes davant de la seva escola quan, sent un nen, semblava que les tropes nazis havien entrat a la ciutat russa el 1942, en plenaEl crit falangista no era cert. Els alemanys només van poder penetrar en la perifèria de la ciutat i foren rebutjats, però l'anècdota il·lustra bé l'ambient que es vivia en els sectors dominants del règim davant un conflicte armat en què elvolia mostrar una falsa neutralitat. Lava començar un 23 d'agost de 1942, avui fa 80 anys.Eduard Moreno ha anat recollint una bona biblioteca sobre aquest capítol històric. La ciutat va ser rebatgeada com ai ell l'ha visitada diverses vegades i hi ha fet molts amics. "Stalingrad va ser el moment crucial de la Segona Guerra Mundial, probablement l'esdeveniment militar que va suposar la principal inflexió del conflicte", explica. Entre l'agost del 1942 i el febrer del 1943, el xoc entre l'exèrcit alemany i la Unió Soviètica va ensangonar eli finalment va decantar la sort de la guerra en contra d'. Stalingrad era un objectiu essencial en l'estratègia de Berlín. Suposava l'accés alsdel Caucas, ali a una ciutat que era undecisiu. Si Stalingrad queia en mans alemanyes, l'URSS veuria tancat l'accés al Caucas i a la mar Càspia.Stalingrad és també un exemple molt clar de l'alineació del franquisme amb el bàndol d'Alemanya i Itàlia. Al llarg de tota la batalla, els mitjans espanyols van mostrar la simpatia i la identificació del règim espanyol amb la causa nazi. La premsa espanyola va saludar amb eufòria el que, sense amagar-se, va qualificar com una altra. Aquest era sovint l'avanttítol que apareixia en moltes informacions sobre l'ofensiva alemanya a la Unió Soviètica. Les cròniques que des de Berlín enviava el periodistaper a La Vanguardia expressen molt bé com es vivia en els cercles oficials el curs de la batalla. A inicis d'agost, Garriga escriu que Hitler "sabia que no existia un impossible per als seus soldats" i saluda la que, segons ell, serà "una de les empreses destinades a sorprendre a les generacions futures".En les seves cròniques, el corresponsal, com es feia en molts mitjans seguint les consignes alemanyes, es referia a Stalingrad com el, en record a la gran derrota francesa de la Primera Guerra Mundial. El 26 d'agost aventurava que la ciutat "caurà, com han caigut la línia Maginot, la línia Metaxas, la línia Stalin i tantes altres fortificacions que van aixecar els adversaris de Hitler amb l'esperança de poder contenir la força militar de la Wehrmacht".Tot i la força del sisè exèrcit alemany, dirigit pel mariscal Wilhelm von Paulus, la resistència d'Stalingrad va ser heroica. El dictador rus, Josif Stalin, va ordenar un dramàtic. A l'ofensiva militar de Hitler, Stalin i Zhukov, un dels seus principals generals, van respondre amb fredor, destinant a la ciutat les tropes imprescindibles per resistir mentre acumulaven forces al nord i al sud d'Stalingrad, en espera d'un desgast progressiu dels alemanys.A inicis de novembre, va semblar que la ciutat queia. De fet, el mateix Hitler va anunciar-ho i la premsa espanyola se'n va fer ressò. És probable que fos en aquell moment quan els falangistes espanyols cridessin pels carrers allò de "Hem entrat a Stalingrad!". La realitat, però, va ser molt diferent. Lesvan castigar les tropes enmig d'una geografia despietada que va agreujar els seriosos problemes de subministraments. A inicis del 1943,es trobava enfangat i gairebé encerclat a nord i sud de la ciutat. El 2 de febrer, el militar alemany es rendia donant l'esquena a l'ordre de Hitler de no claudicar i, en tot cas,Els historiadors han afirmat que la batalla va causar prop deel que la converteix segurament en. A la premsa alemanya, però, avançat febrer encara es donava el missatge d'un avenç alemany davant uns russos "desesperats" que intentaven "inútils atacs". El règim espanyol ja sabia que anaven mal dades. Mai havia estat neutral, tot i proclamar-ho.Espanya havia passat de ser "neutral" a-un grau més allunyat de la neutralitat formal- en vigílies de la caiguda de París, el 14 de juny de 1940. Després de la invasió alemanya de Rússia, el règim havia enviat més dea lluitar amb els nazis. A finals de 1943, Franco va recuperar la "neutralitat". Entremig, havien passat moltes coses. El novembre de 1942, mentre Hitler proclamava haver entrat a Stalingrad, els aliats desembarcaven al nord d'Àfrica.El mes de juliol, Mussolini era detingut per ordre del rei d'Itàlia. Un fet que a l'Espanya franquista va causar pànic. Els amics de Franco començaven a perdre la guerra.Al conèixer la, a Egipte, el 1942,va dir allò de "no és el final i ni tan sols el principi de la fi, però potser sí la fi del principi". El febrer del 1943, amb la derrota d'Alemanya a Stalingrad, va començar el final del nazisme. Malauradament, no seria també el del franquisme.

