La CUP trenca el govern d'Arenys de Mar amb ERC

Laha trencat el pacte de govern a l'Ajuntament dambperquè l'alcaldessa del municipi,, "ha decidit retirar-los la gestió de l'àrea de Medi Ambient sense un avís previ i amb". La formació que lidera, ha argumentat que la decisió de Moreno "ha estat la gota que ha fet vessar el got".En un comunicat, la CUP ho consideraque acabarà donant fruits en els pròxims comicis "en establir pactes amb alguna formació del 155". Des de la formació anticapitalista han afirmat que trenquen el pacte de mandat "per la manca de lleialtat de l'alcaldessa, males pràctiques, manca de comunicació" i, com han deixat clar en l'escrit, "per discrepàncies polítiques".El partit anticapitalista ha assegurat que ara que el govern d'Arenys de Mar, que també el formen els comuns, "quedarà en minoria", es veuran exposats "a ser culpats de tots els problemes que passin a la vila". Ona Curto, líder de la CUP al municipi i també presidenta de l', ha considerat que "avui és un dia trist" davant la situació de trencament entre totes dues formacions sobiranistes.

