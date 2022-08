La Xina detecta 35 persones contagiades amb un nou virus d'origen animal

Investigadors xinesos han identificat unque ja ha infectat almenys 35 persones. Els casos s'han detectat entre Shandong i Henan, segons el diari Global Times, que cita un article signat per científics de la Xina i Singapur a la prestigiosa publicació mèdica New England Journal of Medicine.Segons aquesta publicació, encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi, si bé és un escenari que no es descarta. Per ara, 26 dels 35 infectats han desenvolupat símptomes, però tots de forma lleu.No existeixenper combatre aquest, que ha estat detectat en els pacients amb mostres preses de la seva gola. Elsprincipals són febre, fatiga, tos, mal de cap, dolor muscular, nàusees i vòmits. Els infectats havien estat en contacte amb animals.

