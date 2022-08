Cessen el cònsol de Pakistan a Barcelona per presumpte assetjament sexual a una treballadora

El govern deha cessat el seudesprés que una treballadora de l'oficina consular l'hagi denunciat als jutjats de la ciutat comtal per presumptament haver-laen l'àmbit laboral. El diariha avançat que la dona també l'ha denunciat per suposadament haver intentat forçar-la. Després d'això, ell'ha apartat del càrrec i ha obert una investigació interna.El diplomàtic hauria demanat i enviata la treballadora a través d'una aplicació que permet esborrar els missatges després de 24 hores. ", perquè necessitava la feina per regularitzar la meva situació a Espanya i no volia que em fessin fora", ha dit l'afectada a El Periódico.El ja excònsol pakistanès ha negat els fets a EuropaPress i ha defensat que és innocent. De fet, ha assegurat que la dona li vol fer "" després que la volgués acomiadar arran d'uns estudis que informaven de suposats mals comportaments de la treballadora amb persones del seu país, ha explicat. El representant, on prepara la seva defensa amb el seu advocat i reuneix testimonis i proves.

