Serena Williams es retira: l'US Open serà el seu últim torneig

Fins i tot les millors històries tenen un final. El d'una de les millors -si no la millor- jugadores de tenis de la història és molt a prop., que faràen un mes, ha anunciat que es retirarà en les pròximes setmanes, en una carta publicada aquest dimarts a la revista. "No m'agrada la paraula retirada, prefereixo dir que evoluciono cap a coses més importants", ha explicat. Sembla que el pròxim US Open serà el seu últim torneig com a professional."Vull fer créixer la meva família", ha anunciat la segona tenista amb més(23) -la primera des de l'era Open- per darrere de. El 2017, va ser mare per primera vegada i ara vol donar-li un germà petit a la seva filla, però sense compaginar-ho amb les pistes, ha compartit. Aquest és el motiu de l'adeu de Williams de l'esport d'elit. Si bé, la jugadora estatunidenca ha admès quede Court i retirar-se com la jugadora amb més títols individuals de la història.Just avui, Serena Williams ha guanyat el seu primer partit individual des de Roland Garross 2021, davant la tenista espanyola. Es tractava del partit de primera ronda del, de categoria WTA 1.000. Laja no es mou com abans, però manté intacta la potència i la resiliència competitiva que la van portar a ser la número 1 durant anys.

