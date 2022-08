Quatre canvis (molt importants) que arribaran aviat a Whatsapp

L'aplicació de xat més utilitzada vol continuar regnant.incorporarà nous canvis a l'aplicació, centrats un cop més en incrementar la privacitat dels usuaris. I, de nou, els canvis portaran Whatsapp a assemblar-se una mica més aEn total, hi haurà quatre canvis, dels quals tres han estat anunciats peren un missatge a Facebook. En primer lloc, durant les properes setmanes es podrà. Fins ara, es podia ocultar l'hora de l'última connexió, però a tothom li apareixia quan s'estava movent per dins de l'aplicació.Les altres dues modificacions avançades pel creador de Facebook són-fins ara apareixia un missatge quan algú se n'anava- idels missatges temporals. "Seguirem creant noves maneres de protegir els vostres missatges i mantenir-los tan privats i segurs com les converses cara a cara", va afegir Zuckerberg en el comunicat.Per últim, la quarta novetat de Whatsapp ha estat anticipada pel portal especialitzat WABetainfo i també va en la línia de la privacitat. Els usuaris podran. Actualment, compartir grup amb desconeguts implicava per força que tothom tingués el número de la resta. Ara, doncs, deixarà de ser així.

