El Suprem anul·la el projecte lingüístic de dues escoles per incomplir el 25% de castellà

Protegir el català, un dels acords de la taula de diàleg

de dues escoles públiques de Catalunya perquè "no compleixen" la mesura dela les aules, ni contemplen aquesta llengua com a vehicular.que va presentar la Generalitat per les dues sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), contra els dos centres escolars. A més, l'alt tribunal espanyol sentencia el Govern a pagar totes les costes del procés judicial.Els dos centres són eli el. La sentència del Suprem assenyala que "la Generalitat no ha fonamentat de manera correcta" el recurs de cassació per tal que es tingui en compte a l'hora d'intentar frenar les sentències emeses pel TSJC ara fa un any i mig., a més, considera que el recurs presentat pel Govern intenta apel·lar "a tot el sistema", sense matisos ni concrecions en cap sentit.El TSJC va emetre les primeres dues sentències que permetien anul·lar el març del 2021 els projectes lingüístics d'aquestes dues escoles per no adequar-se al dretel caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial, juntament amb el català", i van fixar una presència mínima del castellà d'un 25% de les aules.La legislació del Govern i el Parlament per esquivar la sentència del 25% de castellà és plenament vigent. En el moment que va rebre l'aval de la cambra, les entitats espanyolistes van anunciar un recurs al Tribunal Constitucional (TC) , que serà qui tindrà l'última paraula. A més, el passat 4 de juliol el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va plantejar portar el decret llei sobre validació dels projectes lingüístics i la llei d'usos i aprenentatges lingüístics al TC perquè considera que vulnera articles de la Constitució i l'Estatut Un dels acords que van sorgir de la darrera reunió de la taula de diàleg del 27 de juliol se centrava en la protecció del català a les escoles, a més d'altres aspectes al voltant de la llengua. Tots dos governs es van comprometre per escrit a establir un escut per a la llengua catalana, que dona empara als canvis legislatius que va aprovar el Parlament el maig passat.

