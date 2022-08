Bellvitge detectarà millor els tumors gràcies a un aparell d'alta precisió

ha anunciat la incorporació d'unque millora la detecció de tumors i els estudis cerebrals d'alguns trastorns. El dispositiu de diagnòstic per la imatge d'alta precisió augmenta la resolució i capta instantànies en 3D. La gammacàmera millorarà l'assistència i la recerca en l'àmbit de la oncologia, especialment en la teragnosi -combinació de teràpia i diagnòstic- i, també, permet avançar en altres patologies, com els estudis cerebrals de trastorns del moviment i la patologia infecciosa.La màquina, adquirida amb fons Next Generation, ésespanyol. Funciona amb 12 detectors digitals que envolten el cos del pacient i, Bellvitge, ha volgut destacar l'augment de la resolució de les imatges i la sensibilitat. També, l'equip mèdic de l'hospital ha ressaltat que preveuen que esi la dosi de radiofàrmacs. El nou aparell està capacitat per fer més deDes del centre hospitalari han volgut recordar que la teragnosi és una estratègia mèdica que es considera bàsica de car alAmb les imatges moleculars que es poden obtenir amb les gammagrafies, es poden desenvolupar els tractaments que permeten dirigir-se directament les cèl·lules tumorals, tot respectant el teixit sa.Es preveu que s'inauguri el nou dispositiu el. L'aparell de diagnòstic per la imatge ha arribat a l'hospital mentre s'està enllestint el futur Centre d'Alta Precisió Diagnòstica.

