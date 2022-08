Oriol Mitjà alerta: «El 40% dels pacients amb verola del mico necessiten tractament pel dolor»

70 (39%) de 181 participantes tuvieron #complicaciones que requirieron tratamiento médico, con mayor frecuencia #alivio_del_dolor para la inflamación del recto, úlceras en las amígdalas o pústulas en la zona anal.



Es importante que se vean las fotos. pic.twitter.com/fbwRsQ2ncR — Oriol Mitjà (@oriolmitja) August 9, 2022

El 40% dels pacients amb verola del mico pateixen complicacions que requereixen unperalleugerir el dolor. La inflamació del recte, úlceres a les amígdales i pústules a la zona de l'anus en són les causes principals. És la conclusió de l'estudi observacional que s'ha publicat a la revista mèdicai en què han participat tres hospitals de Barcelona i Madrid -el, eli la- . El metge i investigador, que n'és un dels autors, ha destacat la importància de veure lesque inclou l'article i les ha compartit a les xarxes socials.L'estudi més exhaustiu fet a l'estat fins al moment conclou que la infecció es pot presentar ambi complicacions diferents de les que es coneixien fins ara. Tanmateix, confirma que el contacte amb la pell durant les relacions sexuals és "el", per davant de la transmissió aèria.El curt període d'incubació fa intuir que "laa l'exposició al virus és més efectiva que la posterior", ha explicat Mitjà, que ja ha alertat en diverses ocasions que "". Això pot ajudar a dissenyar un control efectiu de la infecció per part de la. El maig de 2022, es van registrar els primers casos autòctons de verola del mico a Europa i, des d'aleshores, Espanya és el país més afectat per la pandèmia.

