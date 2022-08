Paula Badosa, afectada per les crítiques després de dir que el català no és una llengua: «Se'm veu a la pista»

😕 Paula Badosa reconoce, a pregunta de EFE en Toronto, que "esta semana ha sido muy complicada".



La polèmica al voltant deper les seves paraules sobre el català encara cueja. La tennista va afirmar en una entrevista que el català no comptava com a llengua i va encendre la xarxa, si bé posteriorment es va disculpar i es va mostrar decebuda perquè s'havien. La seva versió és que l'entrevistador li va dir que el català no comptava com un idioma i que, aleshores, ella "es va haver d'expressar així".En una nova roda de premsa, Badosa ha explicat que la polèmica l'ha afectat emocionalment: "No ho negaré,. Sóc una persona molt emocional, se'm veu a la pista també", ha revelat. "Sóc bastant com em veieu quan jugo, molt passional, transmeto moltes emocions. Aquesta setmana ha estat molt complicada perquè u", ha destacat.Badosa ha explicat també com combat aquesta situació: "El que intento és treure-ho,i trobar els meus petits moments". L'esportista, número 3 del món, intenta "no entrar gaire a les xarxes socials" perquè "és una cosa que em fa mal". I per desconnectar una mica, diu que va a "visitar llocs, fer petites coses com faria una persona normal...i també tinc un equip amb una psicòloga que m'ajuda a portar millor aquests moments".

