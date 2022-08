Les terrasses de les places de Gràcia tancaran una hora abans pel soroll nocturn

L'ha anunciat que avançarà una hora el tancament de les terrasses de les places de Gràcia: les limitarà fins les, de diumenge a dijous,, de divendres a dissabte. Els canvis s'aplicaran en el períodeAixí ho ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica,, en el marc de l'anunci de noves mesures per reduir la contaminació acústica als carrers i places de Gràcia i de Sants-Montjuïc, considerades(ZATHN).De manera continuada, se superen enel límit de soroll permès a la nit a les places de Gràcia. Ara bé, Badia ha destacat que no succeeix el mateix a l'estiu que a l'hivern: "Hem detectat que hi ha una". En conseqüència, Barcelona ha comunicat que, d'abril a octubre, avançarà una hora el tancament de les terrasses. En canvi, durant l'altre període de l'any, d', nomési vigília de festiuA més a més, Badia ha comunicat altres mesures: "Permetrem en algunes places que hi hagi una ampliació de taules en horari nocturn". A partir de les 8 del vespre fins al tancament, la. En canvi, lanomés podrà afegir una taula més. Ara bé, només podran ocupar el 15% d'espai de la plaça.A lano es consolidarà cap terrassa extraordinària, a causa de molèsties i soroll. Les mesures que s'implantaran a laseran "" que les altres, ha admès el regidor: "Passarà a ser una plaça en la qual es reduirà el seu llindar acústic i no hi haurà cap ampliació".L'objectiu d'aquesta mesura és "garantir que, durant el dia, elssiguin possibles", ha aclarit Badia. Per aconseguir-ho, cal "canviar la dinàmica de les places" i, per això, s'estan introduint zones de jocs. Badia ha mencionat que enguany Barcelona començarà a fer una remodelació del joc infantil a laEl nou conjunt de mesures també inclou "la presència de serveis de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra", ha explicat el regidor, per "controlar la dinàmica que es produeix durant la nit". L'Ajuntament ha anunciat que "" de les 6 de la tarda fins a les 6 del matí. En algunes places, la mesura s'aplicarà de forma permanent i, en d'altres, només com a punt passada per controlar. En la mateixa línia, Badia ha afegit que han ampliat elsi, també, intentaran "mediar entre els usuaris de les places per aconseguir que l'actitud sigui cívica". "Hi hauràque entraran en horari de nit", ha aclarit el regidor.Pel que fa al barri de, l'Ajuntament ha anunciat que avançarà el tancament de les terrasses als. De la mateixa manera que a Sant Martí i a Ciutat Vella, els: a la 1:30 de la matinada entre setmana i, a les 2 de la matinada, els divendres, dissabtes i vigílies de festius. En el cas de les terrasses, es limitaran fins les 11 de la nit entre setmana i divendres, dissabtes i vigílies fins la mitjanit.Les noves mesures que s'implantaran a Gràcia, que afectaran uns 20 establiments aproximadament, i als Jardins de la Mediterrània de Sants, no seran efectives fins després de les festes majors. Així ho ha especificat el regidor Badia: "No tindria sentit fer la reducció ara; per tant,, a".

