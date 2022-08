Estalvi energètic, dia 1

Mesures per als establiments

Limitar de la temperatura de l' aire condicionat a 27 graus i de la calefacció a 19 graus, com a mínim, fins a l'1 d'octubre de 2023. No obstant això, aquesta mesura no s'aplicarà en els espais on les condicions laborals permetin una excepció. En el cas de bars, restaurants i comerços, l'aire condicionat es podrà posar a 25 graus. L'executiu dona una setmana de marge per aplicar aquesta norma.

Impuls del transport públic i de les renovables

Bonificació del 50% del cost dels trens Avant , la qual cosa suposa un estalvi d'uns 200 milions d'euros.

Aposta pel transport sostenible de mercaderies

Augment de la regulació del transport de mercaderies per carretera, amb la millora de les relacions contractuals i l'obligatorietat de disposar d'un contracte per escrit per cada servei. Les multes per no adequar-se a aquesta normativa poden arribar als 18.000 euros .

El teletreball, una recomanació

Sense el consens amb les comunitats autònomes ni l'aval unànime de l'oposició. Així entra en vigor el pla d'estalvi energètic del govern espanyol , vehiculat en unque és efectiu des d'aquest matinada. Laen comparteix els objectius, tot i que no les formes. Altres administracions autonòmiques es mostren més bel·ligerants, com les governades pel PP. No obstant això, la pressió política no ha impedit que l'executiu estatal hagi tirat pel dret. Guiada per l' acord europeu per reduir el consum de gas -finalment en un 7% en el cas d'Espanya-, i després d'un primer pas en fals en les mesures, la Moncloa posa en marxa una bateria de mesures que afecten comerços, bars, restaurants, grans superfícies i edificis administratius. I ho fa pensant en una tardor complicada pel que fa a l'abastiment.ja va recomanar treure's la corbata , per fer pedagogia de l'estalvi energètic en plena crisi de subministrament i de preus arran de la. I, ara, el seu executiu regula mesures que afecten l'activitat econòmica i la vida quotidiana. La vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic,, s'ha esforçat a reiterar en els darrers dies que tot plegat es podrà aplicar "amb flexibilitat". També"immediates" a qui les incompleixi i ha considerat necessari "" per actuar.Pel que fa a l'estalvi en edificis administratius -no en hospitals ni en centres educatius-, establiments comercials, grans magatzems, espais culturals -com cinemes i museus-, i infraestructures destinades al transport de persones -com aeroports i estacions-, estaran obligats a:El govern espanyol ha aplicat recentment diverses mesures per impulsar l'ús del, amb l'objectiu de reduir la dependència dels combustibles fòssils i, de retruc, de països tercers. Aquestes accions queden recollides en el nou decret, així com les noves mesures per fomentar les. A banda d'això, l'executiu portarà el setembre adues propostes per reformar el mercat elèctric. Una per desacoblar el preu del gas del de l'electricitat i una altra per limitar el preu de les emissions de diòxid de carboni.Les mesures que entren ara en vigor són les següents:El pla d'estalvi d'energia també inclou mesures per fomentar la sostenibilitat del. En aquest aspecte, destaca:La vicepresidenta espanyola,ja va avançar que, a banda del nou paquet, el govern espanyol recomana el. Sobretot, a les administracions públiques i les grans empreses. Treballar des de casa ha de servir per estalviar en consum energètic, gràcies a la reducció dels desplaçaments i del consum dels edificis. Ribera ha indicat que "cal adoptar una".

