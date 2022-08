El Barça veu indicis de criminalitat en les quatre renovacions que Bartomeu va signar abans de dimitir

Els serveis jurídics del Futbol Club Barcelona han detectatde renovació de jugadors que Josep Maria Bartomeu va signar el 20 d'octubre del 2020, una setmana abans de presentar la seva dimissió com a president de l'entitat.Les renovacions investigades són les defins al 2024,fins al 2025 ifins al 2026. Precisament el cas del jugador neerlandès va ser destapat aquest dilluns pel mitjà The Athletic, després que el Barça li demanés que tornésDe moment, però, l'únic jugador que sembla disposat a tornar a les condicions anteriors és Piqué.Les quatre renovacions signades al 2020 tenien trampa, però eren a l'alça. Els dos primers anys els jugadors cobraven menys, peròAixí, segons els càlculs del club, les renovacions van suposar entre 16 i 18 milions d'estalvi els primers dos anys, peròd'euros en els anys següents.Davant d'aquesta situació, el Barça contempla l'opció de portar les renovacions a laen cas que els jugadors no acceptin tornar a la situació contractual del 2020. Si són declarats culpables, hauran de recuperar els seus contractes antics i estaran obligats ales dues últimes temporades.A través de la cadena SER,. L'expresident sosté que els quatre contractes van ser revisats pels serveis jurídics del club, el Compliance i l'auditora Ernst & Young. Bartomeu recorda també que la Lliga va acceptar els contractes i va validar la inscripció dels jugadors.

