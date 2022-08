Aragonès preveu uns pressupostos de la Generalitat «sense grans canvis fiscals»

El president de la Generalitat,, preveu que elsde la Generalitat per a 2023 siguin "molt expansius" ia l'alça o a la baixa.. Ja estem en un nivell adequat. Tampoc hi haurà rebaixa", ha defensat el cap del Govern en una entrevista a El Temps. Si hi ha canvis seran "petits, de caràcter tècnic o molt sectorial", ha avançat Aragonès, que creu que l'aposta de Junts per eliminar l'impost de successions i baixar l'IRPF no serà un impediment perquè els comptes tirin endavant.El cap de l'executiu català ha afirmat que la previsió de la Generalitat és comptar amb una xifra elevada d'ingressos, en part, a causa de la liquidació pendent d'exercicis anteriors. "Estem parlant que, sense comptar fons europeus,, ha relatat Aragonès a l'entrevista. Preguntat per l'auditoria de Junts sobre l'acord de Govern i una possible consulta a les seves bases, ha apuntat que és una decisió que ha de prendre el partit, però ha puntualitzat que "s'ha fet una valoració des del propi Govern i és positiva".Sobre, el president català ha reiterat les seves paraules sobre l'afer, repetides en anteriors ocasions. "Seria convenient que, en compliment de l'acord d'investidura, Junts escollís una persona per exercir aquesta responsabilitat", i ha defensat que si Borràs és absolta hauria de recuperar la presidència del Parlament.

