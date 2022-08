Mor Olivia Newton-John, icona de «Grease»

L'actriu australianaha mort aquest dilluns a l'edat de 73 anys, després de patir càncer durant molt de temps. Després de ser diagnosticada fins a 3 vegades d'aquesta malaltia, la icònica coprotagonista d, cantant i activista ha perdut la vida després d'una llarga carrera lligada a l'espectacle. La seva fama va esclatar a tot el planeta gràcies a ser la representant del Regne Unit al Festival d'Eurovisió de 1973, on va demostrar els seus dots artístics i musicals. La sort va fer que Newton-John competís contra Abba i el seu mític, que van arrassar al festival, però l'australiana va quedar en quart lloc.A partir d'aquí va fer el salt als Estats Units, on va aconseguir construir un camí exitós en el món de la música -una faceta pràcticament oblidada per molts, que només la situen a l'icònic film-.en un panorama on regnaven els ABBA, els Bee Gees o Rod Stewart.És indiscutible que la seva figura estarà per sempre més lligada a Grease (1978), on la dupla ambva revolucionar el món del cinema musical i la música de la posterior dècada dels anys 80. Els seus camins cinematogràfics ja mai van ser el mateix -com el film(1980), que va ser un desastre de taquilla- ni els seus posteriors projectes, molt menors. Ara bé, la seva faceta musical va seguir explorant nous camins i èxits.La seva faceta d'activista en la lluita contra el càncer va formar part de la seva etapa final de vida. Diagnosticada per primer cop el 1992 -fet que la va apartar, de manera irremeiable, durant tantes vegades de les pantalles-,més de la malaltia que ha acabat per endur-se la seva vida.Més enllà de la lluita per combatre el càncer i ajudar a projectes per intentar curar-lo, l'actriu australiana va participar en molts projectes humanitaris de renom que la van situar al capdavant d'una mínima generació d'intèrprets de renom que participava en qüestions socials i polítiques d'aquesta magnitud.van construir una imatge de valentia en una actriu que, malauradament, sempre va seguir lligada a un sol personatge cinematogràfic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor