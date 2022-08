🔴 L'espasa de Bolívar enutja Felip VI a la presa de possessió de Petrohttps://t.co/pwlmY3yBHE pic.twitter.com/6cmwPsouZn — NacióDigital (@naciodigital) August 8, 2022

Fortes reaccions a l'escena protagonitzada pel rei espanyol Felip VI a la presa de possessió decom a president de Colòmbia. En un moment de la cerimònia, la mítica espasa de Simón Bolívar ha passat per davant de totes les autoritats i que es fa servir en aquest acte presidencial. En un vídeo que circula en xarxes socials es pot veure com el rei continua assegut i sense aplaudir, a diferència d'altres autoritats. És l'únic que no ho fa. Aquest gest ha despertat les crítiques de membres de Podem i representants dels partits independentistes, que han censurat Felip VI per la seva actitud."És un impresentable digne hereu de molts impresentables. Un home que ha renunciat a ser persona per ser un digne successor d'una monarquia", ha assegurat el diputat d'ERC al Congrés, Jordi Salvador. En una mateixa línia ha parlat Gabriel Rufián, portaveu dels republicans a la cambra espanyola. "Havia llegit guillotina", ha posat el polític independentista en un breu missatge irònic al seu perfil de Twitter.Membres de Podem i representants de partits independentistes catalans han censurat el Rei Felip VI per romandre assegut a la presa de possessió decom a president de Colòmbia durant el pas de l'espasa de Simón Bolívar, la mítica arma de combat que utilitzava l'anomenat Libertador a la guerra d'independència contra Espanya. En un vídeo que circula en xarxes socials es pot veure com el rei continua assegut i sense aplaudir, a diferència d'altres autoritats, quan un grup de militars porta l'esquena de Bolívar, la presència del qual a la presa de possessió havia estat reclamada pel mateix Petro.El president del consell nacional de Junts, Josep Rull, també s'ha mostrat molt contundent contra el monarca. "Patètic. I, també, revelador", li ha retret l'exconseller. El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés,, ha criticat la "falta de respecte" que, segons ell, ha practicat el monarca. "La vergonya que ens fa passar un senyor que ni és elegit democràticament ni sap respectar la democràcia d'altres països", ha postil·lat en la mateixa línia, diputat gallec d'Unides Podem. Des del partit de la coalició amb Pedro Sánchez han anunciat, a través d'una piulada del mateix Echenique, que. "El rei no pot fer el que li doni la gana", ha escrit.Inventariada des del 1924, el Libertador va dir que la seva arma no s'embeinaria de nou fins que hi hagués justícia social. Estava guardada en una urna a casa seva al centre de Bogotà fins al 1974., sota el lema Bolívar, la teva espasa torna a la lluita, l'M-19, la guerrilla d'esquerres en la que militava Petro, la va robar i la va mantenir al seu poder al llarg de 27 anys. El 31 de gener de 1991, després de la signatura de l'acord de pau entre l'M-19 i el govern colombià es va tornar i dipositar a la Casa de Nariño, la seu de la presidència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor