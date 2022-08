A presó per intentar ofegar i violar una dona a Torredembarra

Un home ha ingressat a la presó per intentaruna dona a Torredembarra mentre ella passejava per la platja, han informat a Europa Press fonts policials coneixedores del cas. Els fets es van produir fa sis dies, al municipi tarragoní.Segons ha publicat El Diari de Tarragona, presumptament l'home va sortir del mar, despullat, i es va apropar a la dona, una turista, per intentar ofegar-la i violar-la.i l'home va ser detingut per agents de la Policia Local de Torredembarra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor