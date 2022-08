El forat gegant de Xile no para de créixer i es duplica en només 7 dies

COMUNICADO: se adjunta comunicado de @Sernageomin sobre situación actual y próximos pasos en materia investigativa por hundimiento de tierra en el sector de mina #Alcaparrosa en la comuna de #TierraAmarilla. pic.twitter.com/Jkh5d5zuN3 — Sernageomin (@Sernageomin) August 7, 2022

Preocupació severa a Xile pel gran forat que va aparèixer a finals de juliol a la població minera de. En només una setmana ha duplicat les seves dimensions i ja té un diàmetre de 50 metres i uns 200 metres de profunditat. També anomenat dolina, va aparèixer de sobte molt a prop d'una mina de coure,. El Servei Nacional de Geologia i Mineria del govern xilè segueix estudiant les causes, però tot apunta a un abús d'excavacions mineres.En un principi "només" feia 25 metres de diàmetre i 60 de profunditat, però en set dies ja ha multiplicat les seves xifres. L'empresa propietària de l'excavació, la canadenca, està sota la lupa del servei nacional xilè, que ja ha emès "un procés sancionador" contra ella per determinar les causes d'aquest desastre geològic.No és el primer cop que apareixen forats d'aquesta magnitud a Xile.van aparèixer dos similars en zones mineres, sense que s'hagi fet cap investigació independent al respecte. Ara per ara, la preocupació és màxima per als veïns de, perquè veuen com el forat es va fent més gran i s'aproxima a les zones poblades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor