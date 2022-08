Plats Bruts i Rosalía: així de bé queda la combinació més inesperada

Motomamis des de 2001✨🦋🩲🏍 @rosalia li queda molt bé, no? pic.twitter.com/tS4qindA57 — Albert Roig (@alroig_) August 8, 2022

és una sèrie immortal. La comèdia de sis temporades emesa entre el 1999 i 2002 a TV3 encara és, avui, una enorme font de mems i vídeos virals a les xarxes socials. I si a això se li afegeix l'últim hit de Rosalía , l'èxit està assegurat.Això és el que ha fet l'usuari de Twitter i Tik Tok Albert Roig. A la mítica escena musical de la tanga de Plats Bruts, onballaven a la Barceloneta, hi ha posat la cançó Despechá, de la cantant de Sant Esteve Sesrovires."Queda com molt bé", diu el seu creador. I no li falta raó. La xarxa ha aplaudit l'obra amb unanimitat. Després de més de vint anys,ha reviscut en forma de "Baby, no me llame". El resultat és inigualable:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor