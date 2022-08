Un policia mata a trets al vuit vegades campió mundial de jiu-jitsu

Una discussió. Aquest ha estat l'origen de l'assassinat a trets de, vuit vegades campió mundial de jiu-jitsu, a mans d'un agent de policia. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge, a la ciutat brasilera de, segons ha informat laen un comunicat. ". Oferim un homenatge i una reverència a qui ens ha ajudat i inspirat a tantes persones d'arreu del món per vestir el quimono", han expressat.L'homicidi va succeïr a l'exclusiu, on el vigent campió del món i els seus amics gaudien d'un concert. El lluitador va discutir amb elper raons encara desconegudes i li hauria fet una clau per immobilitzar-lo. Quan es va alliberar, l'assassí va desenfundar una arma i va disparar-li un tret al cap. Lo va ser traslladat a l'hospital, on se li va diagnosticar laL'agressor va fugir després de cometre el crim, pel qual havia estat declarat fugitiu per la. Hores més tard, però, el cos de seguretat local ha informat que l'assassí ja ha estat identificat, després que s'identifiqués davant els seus superiors. És, oficial de policia des de fa 30 anys. A hores d'ara es troba arrestat de manera provisional per 30 dies com a principal sospitós.

