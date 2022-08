Són una bomba de rellotgeria: les pitjors galetes del supermercat, segons l'OCU

Per esmorzar, berenar, per picar alguna cosa o de postres.són un dels aliments preferits de la majoria de catalans, encara que la immensa majoria dels productes i tipus que es venen estiguin desaconsellades pels nutricionistes. Entre els seus ingredients ens trobem diversos elements, com elso altres additius que, en grans quantitats o consumits de manera freqüent, poden ser perjudicials per a la nostra salut. És per això que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha posat fil a l'agulla en aquest assumpte i ha volgut deixar clar quines galetes són les més perjudicials.En un exhaustiu estudi, l'entitatde galetes que podem trobar en qualsevol supermercat o establiment alimentari. Des de les que són de xocolata, vainilla, de cereals, amb peces de fruita, banyades en altres suculents afegits, les més bàsiques o les daneses. L'informe destaca que cal recordar que són aliments processats amb grans quantitats de greixos i sucres. Per tant, és important saber quan s'han de menjar i com s'han de triar, si no es vol, evidentment, patir certs problemes alimentaris.L'escala de, un dels màxims indicadors de qualitat d'un producte per a consumir,, que s'ha centrat en valors nutricionals i en els ingredients que porten cadascuna de les galetes analitzades. A partir d'aquests elements, han determinat que lessón les pitjors que es poden comprar, pel seu nivell nutricional. L'OCU deixa clar que no entren en els gustos ni en com de bones poden estar. Això, com sempre, a gust i consciència del client.Es venen alsa tot Catalunya, a un preu de. Els seus ingredients, una autèntica bomba de rellotgeria calòrica i perjudicial per als nivells nutricionals: sucres de tota mena, greixos saturats, additius i farina refinada, que allunyen qualsevol bon consell d'un nutricionista. Prendre'n de tant en tant no té cap efecte nociu, però tal com deixa clar l'OCU, cal no abusar-ne ni consumir-les dia a dia.

