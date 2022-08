Detenen 37 lladres multireincidents a Barcelona només aquest cap de setmana

Elsde Barcelonadurant el dispositiu d'oci nocturn del cap de setmana passat. Són dades d'una situació concreta en plena temporada d'estiu, de vacances i amb l'auge del turisme a la capital catalana en un primer període d'aquestes característiques posterior al coronavirus.Segons han informat els dos cossos policials, principalment són lladres multireincidents detinguts per. La policia catalana ha explicat que aquestes detencions s'han produït en el marc del dispositiu immers en el Pla Tremall per lluitar contra la multireincidència. En els últims mesos, des dels Mossos d'Esquadra han detectat un augment dels robatoris de rellotges d'alta gamma Un dels casos més sonats d'aquest estiu va ser el d'un turista que va denunciar que li havien robat d'una estrebada un rellotge, d'una de les seves sèries d'alta gamma. Les càmeres que rodegen la zona de l'atracament, a les proximitats de la plaça de Sant Jaume de Barcelona, van revelar que havia estat una "clàssica" estrebada i fugida per part dels lladres. Res d'armes ni assalt ni acorralament, com havia assegurat.La policia catalana intenta combatre aquests robatoris amb violència, que es produeixen en grup o manada,a saber identificar els lladres i les seves conductes, per tal d'impedir que es realitzin furts d'aquesta magnitud en ple centre de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor