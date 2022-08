Denuncien la primera punxada en un local d'oci a l'Ebre i identifiquen el suposat autor

Elsinvestiguen el primer cas de punxada a una noia a les. La víctima, una jove dei veïna de Castelló, ballava a la pista amb un grup d'amigues en un local d'oci nocturn de, al Montsià, quan es va notar una punxada a la cama. Després d'alertar la seguretat del local, la noia va denunciar-ho a la. La víctima va explicar que havia vist la persona que, presumptament, li havia fet la punxada, un home que els agents municipals van identificar.Un cop activat el protocol per a aquests casos, se la va traslladar a. La noia no va perdre el coneixement ni va notar cap malestar i les analítiques no van detectar cap substància ni droga.Els fets es van produir la matinada de dissabte als volts de quarts de cinc de la matinada. Quan va presentar la denúncia a la, la víctima va explicar que havia vist la persona que l'havia punxat, presumptament, i el sospitós va ser identificat. La Unitat d'investigació d'Amposta dels Mossos d'Esquadra té encara oberta la investigació, pendents de completar totes les diligències.

