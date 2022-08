Rússia prepara un referèndum per annexionar una de les províncies d'Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

La invasió d'Ucraïna per part de Rússia segueix escalant en violència. Les autoritats russes que controlen la província ucraïnesa dehan anunciat la celebració d'al país que dirigeix Vladímir Putin. El decret de convocatòria, del qual no se'n coneixen els detalls, l'ha signat el cap de la regió ocupada designat pel Kremlin,, segons els mitjans presents a la zona.El moviment torpedejarà de manera greu les nímies relacions diplomàtiques a les quals havien arribat tots dos governs, sobretot en els àmbits humanitaris.russa de la possibilitat que s'organitzessin aquestes consultes sense garanties per justificar la incorporació a Rússia de territoris d'Ucraïna, com ja va passar a Crimea el 2014.Les reaccions internacionals no s'han fet esperar i s'oposen de manera frontal a aquest moviment d'annexió polític per part del Kremlin. En una situació greu de conflicte armat, les potències occidentals segueixen treballant per donar suport al govern de. Les tropes russes controlen bona part de la província de Zaporíjiahomònima de la regió.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor