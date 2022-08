Laha acusatde cremar deliberadament el gas que no envia a Europa a conseqüència de la. Ho ha avançat el diari finlandès, que afirma que l'agència estatunidenca ha fotografiat les flames a l'estació compressora, de, cada dia des del 17 de juny. L'estació gasística, que està a prop de la frontera amb Finlàndia, és el punt de partida del gasoducte, que connecta ambNord Steam 1 està funcionant al 20% per un suposat problema amb la turbina essencial, el qual està provocant unade gas al continent europeu. El rotatiu finlandès destaca que els residents de la zona han presenciat el foc a la frontera russa. La NASA també. Més concretament, el. Per primera vegada, el 17 de juny. Tres dies abans, els fluxos de gas de les canonades van reduir-se en un 40%.Prèviament a l'inici de les restriccions en el subministrament per part de Rússia, la NASA no havia enregistrat incendis regulars a l'estació compressora, però des d'aleshores, la quantitat i la mida de les flames han anat variant cada dia. La troballa fa pensar queestà cremant els seus propis recursos per a fer xantatge als governs europeus.

