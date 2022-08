Gelats de cucs per als animals: la recepta del Zoo de Barcelona contra la calor

Un cuidador amb els gelats de cucs Foto: Yaiza Sánchez

Trenta suricates ensumen encuriosits les càmeres que, a través del vidre de protecció, els fan fotografies. Els animals els presten una atenció que desapareix quan el cuidador, carregat amb un cubell farcit de, entra al recinte per alimentar-los. Fa tot just quinze minuts que el Zoo de Barcelona ha obert les portes i les instal·lacions cobren vida a poc a poc amb mares que obliguen els fills a posar-se protector solar, treballadors equipats amb gorres iTot i que, a causa de la vegetació, la temperatura del recinte se situa tres graus per sota de la resta de Barcelona, els gairebé trenta graus que castiguen la capital catalana afecten a totes les espècies. Per això, elha posat en marxa una sèrie de mesures per pal·liar elsen animals."Durant les diferents èpoques de l'any, els cuidadors extremen les precaucions per garantir el benestar i la salut de les espècies", explica el director del Zoo de Barcelona,. Per aquest motiu, s'ha augmentat el nombre d'abeuradors, s'ha intensificat la neteja de les aigües i zones de bany i s'ha assegurat que els animals accedeixin a les zones interiors en tot moment.Tanmateix, la idea més popular entre les espècies és una de les més creatives: la fabricació deA la Susi i la Yoyo, dues elefantes de 45 i 50 anys, els encanta el meló i la síndria congelada. "És un recurs molt útil, perquè les bestioles aprofiten per menjar, refrescar-se i jugar", afirma la conservadora de mamífers,La treballadora assegura que les mesures extraordinàries aplicades són resultat d. "Tot es pot perfeccionar, però ara per ara, les precaucions han demostrat ser eficients per la hidratació", considera Padilla. Així i tot, hi haque d'altres a la calor, com el panda vermell o el bisó que, a més, resulta ser una espècie en perill d'extinció. "En aquests casos, també s'activenper humitejar l'àrea", informa la conservadora.Sense comptabilitzar els invertebrats, el Zoo de Barcelona acull, segons indica l'inventari dut a terme pel recinte l'1 de gener de 2022. "Intentem protegir-los a tots", asseguren. Una tasca que enguany ha estat especialment difícil a causa de l'que ha sacsejat el territori català. De fet, tal com apunta Padilla, s'han hagut d'accelerar les mesures extraordinàries. "Normalment, les apliquem al juny, però enguany al", assenyala Padilla.Per tant, hi ha animals, la majoria provinents de climes freds, que han patit especialment les altes temperatures. Hi ha, doncs, espècies que, per les seves característiques, sigui arriscat acollir-les al zoològic? La directiva del recinte ho nega. ", diu Alarcón. Així és, doncs, com el Zoo de Barcelona combat amb creativitat i esforç l'onada de calor que ataca humans i animals amb la diferència que, sovint, els últims pateixen en silenci.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor