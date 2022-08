Gairebé 40 quilòmetres de retencions a l'AP-7 per tres talls de la circulació

L'està patint el matí d'aquest dilluns nombrosos incidents, que han provocat fins aa diferents punts de l'autopista. Més concretament, es tracta d'un accident mortal d'un camió a, un sense víctimes ai l'incendi d'un altre camió aPel que fa al primer accident, el conductor d'un camió ha mort aquest dilluns en un accident a Fogars de la Selva . Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha bolcat i ha quedat situat al mig de la carretera a dos quarts de set del matí. Tres patrulles dels, quatre dotacions delsi l'helicòpter medicalitzat i dues unitats dels'han desplaçat al lloc dels fets. La via ha quedat tallada enen sentit Girona i es fan desviaments cap a la C-35 per la sortida de Sant Celoni.El segon accident, a l'alçada de Martorell, ha comportat que tres carrils estiguin tallats en sentit sud eni que la circulació de laper enllaçar amb l'autopista també estigui afectada, segons informa el. El tercer, a Vila-seca en sentit nord, ha estat provocat per l'incendi un altre camió i ha provocat que la via quedi tallada en. El trànsit ha estat desviat cap a l'A-7. Podeu consultar l'estat del trànsit

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor