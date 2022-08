Agressió al Gamper: un aficionat ebri del Pumas llença una ampolla de vidre al cap d'un seguidor del Barça

La nit del Gamper hauria estat rodona si no fos perquè un aficionat dels Pumas que anava molt borratxo i que estava a la zona VIP ha llençat una ampolla de vi, que era de vidre, contra el públic desprès del gol d’Aubameyang. — Toni Muñoz (@tonimunoz) August 7, 2022

Un apassionat delhauria llençat una ampolla de vi, de vidre, al cap d'un pare que gaudia del Trofeu Joan Gàmper amb la seva filla. Així ho ha denunciat a les xarxes socials un amic de l'agredit, que estava al seu costat en el moment dels fets. L'home no va tenir lesions greus, més enllà de la inflamació de la zona que ha rebut l'impacte, però la nena "", afirma l'amic.El denunciant ha relatat que, després del gol de, que feia pujar el 5 a 0 al marcador, el seguidor visitant va llençar la seva ampolla de vi cap contra el públic que ho celebrava a la graderia que tenia als seus peus. Tot i el seu estat alcoholitzat, l'home va tenir la suficient precisió per fer impactar el projectil al cap de l'agredit. El personal de seguretat va intervenir, però no va fer fora l'agressor del Camp Nou. Ara “”, s'haurien limitat a justificar quan els van demanar explicacions.L'agressor estava gaudint del partit des de la, on les mesures de seguretat són molt més laxes que a la resta de l'estadi. Aquí, es permet el consum d'alcohol i l'ús d'ampolles de vidre, mentre que ambdues coses estan terminantment prohibides per la resta dels espectadors. "No entenc que als aficionats amb bon criteri, però en canvi els VIP puguin anar tan mamats fins al punt de llençar una ampolla contra el públic i que no passi res", s'ha queixat el denunciant.Elno va tenir cap pietat el dia que va homenetjar a Dani Alves i en només un quart d'hora ja havia sumat fins a 3 gols al seu marcador. Les connexions entre, que per fi va obrir la seva llauna personal amb la samarreta blaugrana, prometen nits de glòria entre els aficionats blaugranes., després d'una pretemporada excel·lent, va posar dempeus els culers amb diversos tocs de qualitat i un gol dels que demana. Embranzida des de la banda, retalls i xut creuat. El resultat final deno fa justícia al vendaval que van suposar els blaugranes. Gols de Pedri, Lewandowski, Aubameyang, De Jong i Dembelé.

