Barcelona incrementa fins als 600 euros les sancions màximes per botellot

ha anunciat l'increment de l'import màxim de sancions per fer botellot. Lespassaran dementre que lesimplicaran multes d'entreEn aquesta última setmana s'han notificat fins aper ca la via pública, totes de caràcter lleu. Així ho especificat el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament,, juntament amb el cap de la Guàrdia Urbana,Es considera infracció lleu tot aquell "consum d'alcohol a la via pública", així com "utilitzar un got de vidre o llauna" al carrer. Ella nova normativa per contenir els botellots, que afegia un nou tipus de sanció: la greu. Aquesta denúncia s'aplica en el cas que es produeixin "" o bé "si hi ha und'una via utilitzada per circular". Per aquesta nova infracció es poden arribar a pagar fins 600 euros de multa.L'objectiu de la modificació dels increments de les sancions és la "prevenció" i posar fi al "", ha detallat Batlle. En aquesta línia, el tinent d'alcaldia de Seguretat ha volgut fer una "crida al civisme i la convivència perquè no es produeixen". Batlle ha recalcat que s'ha de poder fer "compatible l'oci nocturn amb el descans dels veïns".També s'ha tornat a posar el focus aldel Poblenou. Es coneix que les denúncies per incompliment de la ordenança de la convivència al voltant de la zona del carrer Pere IV han sigut nombroses i han causat una problemàtica per al veïnat. Tot i així, el cap de la Guàrdia Urbana ha volgut deixar clar que treballen "des del punt de vista preventiu" a la zona.Pel que respecta a les situacions delictives, Velázquez ha volgut oferir una visió optimista, tot comunicant que al juliol hi ha hagut una "", en comparació al mateix mes de l'any passat. El que significa que hi ha hagut un total de 2.000 trucades menys aquest juliol. El cap de la Guàrdia Urbana ha notificat també que tenen una "sensació de" i que no hi ha casos greus actualment a la ciutat d'activitat delictiva".En la roda de premsa d'aquest dilluns, Batlle ha volgut posar el focus en el calendari festiu de la ciutat: "Estem a punt d'entrar en el període de les. Tots els dispositius estan preparats per a què tot pugui passar sense cap incident". En aquest sentit, el tinent d'alcaldia de Seguretat ha dit que ells tenen a les seves mans "l'enduriment de les sancions", però que fan una crida a la "" per poder tenir "unes festes majors amb pau i normés mínimes de convivència i respecte".

