Detenen un jove per robar un cotxe dels Bombers de Puigcerdà i conduir-lo ebri i sense carnet

Els @mossos han detingut aquesta passada nit un noi de 18 anys que ha entrat al parc de @bomberscat de Puigcerdà trencant un vidre amb una pedra. Un cop dins ha robat un vehicle i s’ha vestit de bomber. S’ha accidentat i s’ha presentat a la sala Badiu. Seguretat l’ha retingut. pic.twitter.com/h4NJXIloLB — Anna Punsí (@punsix) August 7, 2022

Un veí de 18 anys i resident a l'àrea metropolitana de Barcelona va ser detingut durant la matinada de dissabte a diumenge per, pressumptament, haver robat un vehicle delsi conduir-lo sense carnet i sota els efectes de l'alcohol. L'home va ser arrestat a l'entorn de lai ha de passar a disposició judicial aquest dilluns als jutjats de Puigcerdà.Segons han indicat els, el jove va entrar per la força al, va sostreure un cotxe i diverses peces de roba d'un uniforme d'aquest cos d'emergència, amb les quals es va vestir. Posteriorment, el va conduir per l'entorn. En el moment de localitzar-lo, es va constatar que havia patit algun accident de caràcter lleu. La policia l'acusa dels delictes deSegons ha avançat la periodista Anna Punsí, l'home va entrar al parc de Bombers trencant un vidre amb una pedra. Un cop dins, va robar un vehicle Toyota Land Cruiser i es va vestir de bomber. Durant la fugida va patir dos accidents, abans d'arribar a la sala Badiu, on va ser retingut per la vigilància del local i detingut pels Mossos a continuació. En el control d'alcoholèmia va donar una

