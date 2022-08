Investiguen una punxada a una noia de 14 anys durant la festa major de Castelló d'Empúries

Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de punxada a una menor de 14 anys durant la festa major de. Tal i com avança Diari de Girona i han confirmat l'ACN, els fets van passar la matinada de divendres a dissabte quan la noiai va donar l'avís.Arran dels fets, se la va traslladar a l'hospital de Figueres, on va rebre l'alta poc després i s'estàL'Ajuntament de Castelló i la Comissió de Festes han emès un comunicat conjunt en el qual condemnen "qualsevol forma d'agressió masclista". "No es pot cedir davant d'aquest tipus d'actituds", remarquen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor