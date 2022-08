Vuit cancel·lacions i set retards a l'aeroport del Prat el primer dia de la nova vaga de Ryanair

La primera jornada de la nova tanda de vagues entre els tripulants de cabina de, que s'allargarà cinc mesos, ha provocat vuit vols cancel·lats i set retards a l'a primera hora, segons ha informat, un dels sindicats convocants. L'aeroport barceloní ha tornat a ser el més afectat per la mobilització. A Girona, l'aturada ha provocat que un vol arribés tard. En total, s'han cancel·lat 10 vols i hi ha hagut 51 retards a les 10 bases que la companyia aèria de baix cost irlandesa té a l'estat.Per afrontar aquesta extensa convocatòria de vaga, elha fixat uns serveis mínims d'entre el 34% i el 81% a l'aeroport del Prat, però que arriben al 85% en d'altres aeròdroms. Les aturades seran de 24 hores, es faran de dilluns a dijous i s'allargaran fins al 7 de gener si no hi ha cap tipus d'acostament entre l'empresa i els sindicats convocants, USO iLa nova convocatòria arriba després de 18 jornades de mobilització entre el juny i el juliol, en protesta per la suspensió de les negociacions amb els dos sindicats pel primer conveni de la companyia i també per reclamar que s'apliqui la legislació espanyola a la plantilla. Per ara, les converses estan completament trencades. "que s'apliqui a tots els tripulants de cabina", ha assenyalat la secretària general d'USO-Ryanair,USO-Ryanair també ha tingut paraules de retret cap a la ministra de Treball i Economia Social,. "Ens hem intentat posar en contacte amb ella, però", s'ha queixat la secretària general. El sindicat no entén el perquè i ha recordat que "la seva tasca és lluitar i vetllar pel compliment dels drets laborals dels treballadors". USO-Ryanair demana que el ministeri actuï com aper a desencallar el conflicte.Al seu torn, Ryanair preveu una "" en l'operativa dels pròxims cinc mesos. La companyia presidida perha assegurat que les aturades de juny i juliol han tingut undels treballadors i ha recordat que menys de l'1% dels 3.000 vols diaris que opera arreu d'Europa s'han vist perjudicats per la vaga.

