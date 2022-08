L'OCU exigeix a Barcelona més vigilància i sancions pels excrements de gossos a les platges

Cada vegada són més els. Davant aquesta situació, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha sol·licitat a l'Ajuntament de Barcelonade la matèria fecal. La seva presència suposa un, denuncien. L'OCU ha considerat necessàries accions de conscienciació, l'habilitació de zones per gossos a les platges i endurir la vigilància i les sancions als amos.La femta canina, si no es recull, és un focus potencial d'infeccions i, principalment,. Amb l'arribada de la calor, el problema s'ha traslladat a les zones costaneres de Barcelona i, per això, l'alerta se situa actualment a les platges. Cal destacar que la presència d'excrements a la via pública ha sigut elsegons l'OCU.Impulsarper augmentar la sensibilitat dels amos, habilitara les platges on els gossos puguin fer les seves necessitats, posar a la disposició dels amos dels animals. Aquestes són algunes de les peticions destacades que l'OCU ha proposat al municipi.A més de reivindicar major vigilància i augmentar les sancions, l'organització ha demanat als amos laque els correspon: comportament cívic amb gestos comper a recollir la femta de les mascotes ia les platges per mantenir l'espai d'oci el més net possible.

