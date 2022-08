Denuncien 14 persones per acampar a una cala en ple Parc Natural de Cap de Creus

Els Mossos d'Esquadra, amb la unitat de Policia Marítima, han denunciat 1totes de nacionalitat francesa, pera la Cala Serena, una zona de reserva integral del cap de Creus.La policia va rebre l'avís dissabte a la nit per part dels Agents Rurals. Segons també havien denunciat diversos ciutadans a les xarxes,amb música i fent foc amb gas butà per preparar una paella. Els agents s'hi van desplaçar diumenge al matí. Com que hi havia diverses embarcacions fondejades, dos es van llençar a l'aigua per arribar fins a la platja.En total, hi van localitzar 14 persones, van desallotjar l'acampada i els van demanar que els acompanyessin fins al Port de la Selva. Un cop allà, amb l'ajuda d'una altra patrulla, els van identificar i denunciar. Entre els objectes que duien hi havia

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor