Tallada l'AP-7 per un accident mortal a Fogars de la Selva

Elha mort aquest dilluns en un accident a. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha bolcat i ha quedat situat al mig de la carretera a dos quarts de set del matí.Tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat i dues unitats del SEM s'han desplaçat al lloc dels fets, oni es fan desviaments cap a la C-35 per la sortida de Sant Celoni.

