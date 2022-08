El Barça no està per romanços: esclafa el Pumas al Gamper i ja està llest per competir-ho tot

😍 @lewy_official's first goal for Barça at Spotify Camp Nou! 💙❤️ pic.twitter.com/UoqaqK8HM4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2022

i volem guanyar títols aquesta temporada". La consigna deha posat en peu el Camp Nou en la presentació de la nova temporada en una nova edició delha estat un veritable vendaval durant els primers minuts del partit, recordant velles èpoques en les quals, precisament, l'entrenador actual duia la batuta al centre del camp, i ha esclafat el Pumas de Mèxic ambentre les seves files. El brasiler ha rebut l'homenatge que es mereix de l'estadi blaugrana i del club dels seus somnis, amb qui tants títols va guanyar.L'equip no ha tingut cap pietat i en només un quart d'hora ja havia sumat fins a 3 gols al seu marcador. Les connexions entre, que per fi ha obert la seva llauna personal amb la samarreta blaugrana, prometen nits de glòria entre els aficionats blaugranes., després d'una pretemporada excel·lent, ha posat dempeus els culers presents a l'estadi amb diversos tocs de qualitat i un gol dels que demana Xavi. Embranzida des de la banda, retalls i xut creuat. El resultat final de 6 a 0 no fa justícia al vendaval que han suposat els blaugranes.El conjunt blaugrana il·lusiona, i molt, en aquest primer partit oficial a l'espera de tornar a la Lliga el pròxim cap de setmana. Encara que el Pumas no hagi estat rival per l'equip de Xavi, la química entre els jugadors i la presència dels nous fitxatges deaixequen els ànims d'un barcelonisme que espera títols, victòries i molts somriures en la segona temporada posterior a la marxa deEl partit del Gamper ha estat un mer tràmit,de participar-hi, per poder veure el que serà el futur del Barça en els pròxims mesos. La majoria dels nous fitxatges ha pogut participar en el clàssic trofeu Joan Gamper:(que ha rebut una immensa ovació). La baixa deha estat comunicada minuts abans de l'enfrontament, quan l'staff tècnic ha decidit que no participés per unes molèsties cervicals.

