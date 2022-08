Alerta per fortes pluges a les comarques centrals

La precipitació minva en general, però es manté un xàfec a la Catalunya Central molt actiu que ha deixat a l'EMA de Pinós (Solsonès) 31,7 mm en 30 min, dels quals 21,8 mm han estat en 10 min. https://t.co/qRkquMGpty pic.twitter.com/QdmEkJCcYw — Meteocat (@meteocat) August 7, 2022

ha activat aquest diumenge a la tarda el pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per pluges intenses a la Catalunya central. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya(Berguedà) i(Solsonès) i es preveu que les precipitacions torrencials avancin cap a l'Anoia i el Bages.Elshan rebut set avisos per caigudes d'arbres i branques a la zona central i metropolitana nord i el Servei Català de Trànsit avisa de visibilitat reduïda a l'A-2 al seu pas per Tàrrega.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor