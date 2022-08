Mor el presentador i actor de doblatge Mario Beut, veu de Poitier o Belmondo

El presentador de televisió, locutor de ràdio i actor de doblatgeva morir el passat divendres a Barcelona als 89 anys, segons han explicat diverses persones del seu entorn a les agències de notícies. Mario Beut Padrós va néixer a(Barcelona) el 1933, va començar la seva carrera en els mitjans de comunicació el 1952, en el quadre d'actors de Ràdio Barcelona, i també va ser un dels primers presentadors de TVE.Beut: el 1958, com a millor actor a Ràdio Barcelona; el 1965, com a millor locutor de Ràdio Barcelona i TVE; i el 1968, pel millor programa informatiu, segons recull el palmarès d'aquests guardons.Mario Beut també va ser actor de doblatge en cinema i va destacar per donar la seva veu als actors Jean-Paul Belmondo i Sidney Poitier.del matí, al Tanatori dels Corts, on es farà el funeral a les 12.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor