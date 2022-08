Mor un home en un accident a la sortida de l'A-2 a Collbató

El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge per una sortida de via al lateral de, al Baix Llobregat., el vehicle ha sortit de la via al punt quilomètric 573,2 de l'autovia. Els Mossos d'Esquadra encara no han resolt quin ha estat el motiu.Segons el Servei Català de Trànsit, l'avís de l'accident s'ha rebut a les 16.16 hores i s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre'l. Aquesta víctimaa les carreteres interurbanes de Catalunya d'aquest any.

