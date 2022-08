i pel món de l'esport femení. En el moment quees va trencar els lligaments creuats del genoll tres dies abans de l'Eurocopa, les expectatives eren molt altes per a la líder blaugrana, que esperava signar un campionat europeu de luxe. Ara, en plena recuperació,i com va la seva rehabilitació per poder tornar el més aviat possible a la disciplina futbolística.La millor jugadora del món ha assegurat que es troba "bé" i recuperant-se "matí i tarda" de la greu lesió de genoll que la tindrà pràcticament un any de baixa, i ha reconegut que sentir "tanta gent a prop" ha fet que ho acceptés tot "una mica millor". "Estic bé dins del que cap en aquesta situació", ha assenyalat en unes declaracions als mitjans oficials del club blaugrana.són coses que, per sort, fins ara no havia viscut i, a poc a poc, donant suport a l'equip que és l'important", ha afegit.La migcampista va patir un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre en uns dels entrenaments amb la selecció espanyola previs a l'arrencada de l'Eurocopa femenina i. "Vull agrair que des que em va passar això m'he sentit molt suportada, amb moltes mostres d'agraïment... No em dona per contestar tothom, però aprofito per donar les gràcies. Han estat moments durs i sentir tanta gent a prop ha fet que això es digereixi una mica millor", ha subratllat.A més, la catalana ha mostrat la seva confiança total en les seves companyes per a la nova temporada de lliga., com la té tota l'afició i tothom. És una nova temporada i hem d'anar a totes", ha conclòs.

