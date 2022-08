Feijóo carrega contra Sánchez pel pla d'estalvi energètic i reclama una conferència de presidents

El líder del PP,, ha criticat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per "improvisar" el pla d'estalvi energètic i li ha reclamat la convocatòria immediata d'una conferència de presidents. "Crec que hauríem de parar, convocar una conferència de presidents aquesta mateixa setmana i–que són les que han d'aplicar les mesures i sancionar- tinguin veu i vot en el decret", ha assenyalat Feijóo aquest diumenge des de la(Pontevedra)."Sánchez, entre avió i helicòpter, no s'ha adonat que el més lògic hauria estat convocar els presidents ja a la primavera i no citar ara els consellers en un assumpte d'Estat", ha retret el líder del PP. "Sánchez sobrevola els problemes de la majoria dels espanyols, i no ho dic metafòricament", ha ironitzat Feijóo."I en comptes d'afrontar-los amb diàleg i un bon diagnòstic, improvisa una sèrie de mesures unilaterals que no consensua amb ningú", ha etzibat el president del PP, que reprotxa a l'executiu central que les mesures d'estalvi energètic s'hagi pres sense l'opinió de les CC. AA. ", començant per ells mateixos, malbaratant menys i estrenyent-se el cinturó. El dispendi que suposa només l'ús del parc mòbil és aberrant", ha conclòs Feijóo.

