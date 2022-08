El divertit càntic de rebuda dels seguidors del Chelsea al nou fitxatge català

El càntic dels aficionats del Chelsea a Cucurella. Simple i meravellós.



(Compartit per Àlex Carrasco)pic.twitter.com/kBIfnsXQ1l — Pol Martínez (@PolMartinez1) August 7, 2022

És un dels grans fitxatges de l'estiu., el jove d'Alella de 24 anys procedent del Brighton, ha aterrat al Chelsea després que el club londinenc abonés la quantitat de 65 milions d'euros per aconseguir-lo., és un dels fitxatges més cars de la història dels jugadors que procedeixen de la pedrera blaugrana.Cucurella, rebut amb tots els honors al Chelsea -on ja ha debutat a la Premier League, que començava aquest cap de setmana- ha estat abraçat de manera simbòlica pels fans londinencs. "Cucurella, ell menja paella, beu Estrella (amb joc de paraules de la mítica cervesa catalana), els seus cabells són impressionants...", canten els aficionats del Chelsea.Els clubs anglesos tenen una capacitat d'invenció de càntics al nivell dels equips sud-americans com els argentins o els mexicans. Des del Will Grigg's on Fire (versió dels aficionats del Wigan Athletic i d'Irlanda del Nord de la mítica cançó de Gala) al nou càntic dels aficionats del Liverpool per al seu davanter portuguès Diogo Jota , molts jugadors reben l'abraçada dels socis i simpatitzants a través d'aquestes cançons. Cucurella no ha estat una excepció, donada l'expectativa que ha generat el seu fitxatge.

