La pel·lícula (per a adults) que arrasa a la plataforma de Disney

Setmana rere setmana, les plataformes competeixen per intentar situar les seves estrenes i els seus productes al capdavant de totes les llistes de pel·lícules amb més visualitzacions del mercat. Des deque també realitza els seus propis rànquings interns, passant per, ofereixen catàlegs immensos on els clients poden arribar a perdre's. Encara que les recomanacions sempre siguin consells a tenir en compte, la curiositat per veure allò que tothom està veient sempre arrossega encara més gent. La plataforma de Walt Disney, però, ha posicionat una de les seves estrenes d'aquesta setmana entre les més vistes.En un servei amb un catàleg ple de contingut infantil, Disney+ ha aconseguit agrupar una sèrie de pel·lícules per a adults. Divendres 5 d'agost va presentar una novetat que recupera una de les sagues de terror fantàstic més seguides dels últims anys:. 35 anys després de la primera entrega protagonitzada per, aterra aquesta nova entrega al voltant dels caçadors extraterrestres que, més tard, acabarien sent els enemics dels monstres d'de Ridley Scott.Ambientada fa 300 anys en la Nació Comanxe dels Estats Units, explica la història d'una guerra americana que combat els monstruosos extraterrestres que consideren la terra com el seu camp de batalla., el públic ha respost amb contundència les bones paraules que han escrit sobre la pel·lícula i la situen com una de les més vistes de tot el cap de setmana.La lluita entre la tecnologia i les formes de combat arcaiques del segle XVIII és un dels atractius d'aquest film, amb una gran cinematografia i dirigida per(responsable de títols com 10 Cloverfield Lane).

