No cal que busquis més: és el millor xampú del mercat, segons l'OCU

Una pandèmia, la inflació, la feina, les factures, la família... són molts els factors d'estrès que provoquen efectes molt nocius en la nostra salut i afecten els nostres cabells de manera molt severa. És per això queo la pèrdua de força i consistència. Tenir-ne cura i saber com tractar-lo és bàsic, per això moltes persones es preocupen per saber quin xampú cal comprar per evitar totes aquestes males situacions. Molts productes, si no se sap en quin estat es troba el nostre cabell, poden arribar a ser perjudicials.L', una referència en determinar la qualitat dels productes que es venen als supermercats, han analitzatque es venen més en els principals establiments . Per al seu estudi han tingut en compte diversos elements que permetran al client saber quin és el millor producte per als seus cabells i poder, així, reparar i cuidar-lo com es mereix.A més, l'estudi s'ha realitzat amb 25 perruques professionals i sotmetent el producte a una prova de rentada: des de la facilitat per aplicar-lo, la consistència, la qualitat de l'espuma, el resultat final i quant triga a assecar-se. Per a, de la marca Schwarzkopf. Amb una puntuació de, han considerat que les seves qualitats són superiors a tots els seus competidors.Encara que hi ha altres productes que tenen puntuacions similars en aspectes molt concrets, des de l'organització consideren que aquest xampú és el millor en el seu resultat final a l'hora d'esbandir tot el sabó. Des de l'OCU recomanen sempre tenir en compte l'opinió dels professionals a l'hora de triar un xampú molt específic si es tenen problemes clars amb els cabells. L'entitat elabora desenes d'anàlisis, llistes i recomanacions per evitar problemes i mai amb favoritismes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor