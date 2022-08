Desmantellen una plantació de marihuana amagada a les golfes d'una sala de concerts

Consum elèctric extraordinàriament elevat

Els detinguts –tres homes de 28, 54 i 62 anys- van passar divendres 5 d'agost a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Reus com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

, en actiu i oberta al públic, i va detenir tres homes: els dos responsables de la gestió de la sala de festes i un tercer que s'encarregava del conreu de la plantació.En paral·lel, la policia catalana va decomissar un total de 550 plantes, una instal·lació de 70 llums, nombrosos extractors i aparells d'aire condicionat. A la zona de cultiu només s'hi podia accedir mitjançant un ascensor que s'activava amb una clau i estava perfectament amagada i aïllada per tal de no desprendre cap tipus d'olor i passar desapercebuda pels clients i treballadors de la sala de festes.arran d'unes informacions que apuntaven que en una sala musical de la capital del Baix Camp s'hi estava cultivant marihuana, amb l'agreujant que hi havia un alt risc d'incendi per la concentració de centenars de persones els dies de concert. Durant la investigació es va comprovar que utilitzaven uns aires condicionats molt potents que sempre estaven en ple funcionament i que es podien observar clarament des de l'exterior. A banda, l'empresa subministradora d'electricitat va constatar que la lectura en el consum era molt elevat per la qual cosa aquesta sobreexplotació de la línia exposava la nau a un alt risc d'incendi., on es va detenir els dos responsables de la sala i un home que feia tasques de jardiner. En l'escorcoll van haver d'accedir a la plantació -situada a la planta superior- mitjançant un ascensor que s'activava amb una clau i que només s'aturava en una estança, zona on hi havia el cultiu. Els agents van intervenir 550 plantes de marihuana, una instal·lació de 70 llums, nombrosos extractors i aparells d'aire condicionat. Un cop finalitzada l'entrada, van precintar la instal·lació i aquesta no podrà reprendre cap activitat sense sotmetre's a les inspeccions municipals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor