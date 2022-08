Iceta admet que no s’eliminarà el delicte de sedició però obre la porta a reformar-lo

El ministre de Cultura i Esport,del Codi Penal a la taula de diàleg. "Miri, no és fàcil arribar a un acord, diguem-ho clar. Cada vegada hem de parlar més clar. Per a un independentista, acceptar que sigui delicte anar contra la Constitució no és senzill", ha reconegut en una entrevista concedida a El Periódico. "Estem parlant moltíssim. Eliminació no pot ser, ja que. Amb quines formes, penes, condicionants...? Això és el que es pot discutir", ha afegit Iceta.El titular de Cultura, que també és un dels integrants de la taula de diàleg, que es va reunir per darrera vegada a finals de juliol, també ha parlat sobre la negociació amb el Govern, representat únicament per membres d'ERC:, ha reflexionat en veu alta el ministre. "Jo crec que avui Esquerra està en una aproximació pragmàtica., que és la que és", ha constatat. "En canvi, hi ha sectors de l'independentisme que li pregunten a ERC si faria tres o quatre cops de cap més contra la paret. ERC sembla que diu: cops de cap contra la paret no és la meva vocació. I és lògic", ha conclòs Iceta.A banda d'això, el ministre també"Per ser-ho, ho hauria de voler". El titular de Cultura s'ha mostrat sorprès per la pregunta perquè ha considerat que ho ha dit "moltes vegades" i ha afirmat que "quan li dic que no, és que no. Tenim un candidat molt bo i tinc el legítim objectiu de culminar la feina al govern central".

